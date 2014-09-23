В Австралии госпитализировали женщину с подозрением на лихорадку Эбола

Об этом сообщает местное издание 9News. Сообщается, что женщина недавно вернулась с конференции, проходившей в Западной Африке.

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В настоящее время пациентка содержится в изоляторе королевского госпиталя города Перт. Проводятся соответствующие анализы для того, чтобы подтвердить либо опровергнуть предполагаемый диагноз, на эту процедуру отведено 24 часа, сообщает Lenta.ru.

Ранее в Австралии был госпитализирован мужчина с похожими симптомами, однако позже выяснилось, что он болен менее серьезным заболеванием, чем лихорадка Эбола.

Медики призвали к спокойствию в связи с инцидентом. По их словам, риск того, что зараженные вирусом люди прибудут в Австралию, считается очень низким.

Вспышка лихорадки Эбола началась в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию. В конце августа стало известно, что опасное заболевание добралось до Демократической Республики Конго и Сенегала.

От лихорадки, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), умерли 2 тысячи 803 человек, а всего зарегистрировано 5 тысяч 843 случаев заболевания. В организации отметили, что борьба с опасным вирусом обойдется в миллиард долларов.