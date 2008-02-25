ЮАР разрешила отстрел слонов

В понедельник, 25 февраля, власти ЮАР объявили о скорой временной приостановке моратория на отстрел слонов, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Эта мера связана с резким ростом популяции животных в стране.

По словам министра окружающей среды ЮАР Мартинуса ван Шальквика (Marthinus Van Schalkwyk), решение о снятии запрета будет принято после экспертного заключения специалистов по разведению слонов.

После введение моратория на охоту на слонов в 1995 году популяция этих животных увеличилась с восьми до двадцати тысяч. В последние годы прирост численности составляет около 1000 слонов в год. При этом Национальный парк Крюгера, где сконцентрирована большая часть поголовья слонов, в состоянии прокормить не более 7 - 10 тысяч животных. Каждый слон съедает около 170 килограмм растительной массы в день. При стабильном увеличении популяции остальные травоядные, населяющие заповедник рискуют умереть от голода.