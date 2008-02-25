Скандал в Питере: авто увезли на эвакуаторе вместе с 8-летним ребенком

Петербуржец требует возбудить уголовное дело против инспектора ГИБДД, который эвакуировал его автомобиль, несмотря на то, что внутри сидел ребенок. Отец отлучился на несколько минут в магазин купить воды и нашел машину с сыном только через час на штрафстоянке. Это не первый скандальный случай эвакуации автомобилей в Петербурге. Но раньше эвакуировали машины с их владельцами, с собаками, но не с ребенком. Об этом пишет российское издание "Взгляд", сообщает Лига.

"Парадоксальный случай произошел в Петербурге. Эвакуатор под руководством сотрудника ГИБДД увез на штрафстоянку автомобиль с восьмилетним мальчиком, пристегнутым к детскому сидению. По словам Игоря Ильясова, отца мальчика, у его Жигулей перегрелся мотор. Он припарковал машину у первого попавшегося бордюра и выбежал в близлежащий магазин купить бутылку воды. Выйдя оттуда через несколько минут, он обнаружил свой автомобиль уже на быстро удаляющемся эвакуаторе", - пишет "Взгляд".

Только через час Игорь добрался до штрафстоянки, смог освободить сына и вернуть машину, предварительно заплатив за принудительную эвакуацию положенные в Петербурге 3 850 руб. Но с унижением не смирился и написал заявление в прокуратуру. Адвокат И.Ильясова Владимир Гарнин уверен, что инспектор не мог не заметить мальчика. Мальчик рассказывает, что какая-то тетя на улице даже кричала инспектору, что в машине ребенок, но реакции не последовало. Паренек был уверен, что папину машину попросту угоняют… Хорошо еще, он не попытался выпрыгнуть на ходу.

"Самый скандальный случай незаконной эвакуации в городе на Неве случился 3 октября прошлого года.- Пишет издание. - Эту историю показали даже по местному телеканалу (прохожие засняли все на камеру мобильника). В то время, как сотрудники ГИБДД грузили на эвакуатор машину, появились ее владельцы - супруги Дунаевы. Они стали требовать вернуть авто. Договориться не удавалось. Дунаевы стали мешать отправке машины и милиционеры применили силу. В конце концов, владельцы машины оказались в милиции, а позже и в… травмпункте. Позже над супругами, которые не подчинились стражам порядка, состоялся суд. Наталья Дунаева препятствовала эвакуации и пыталась "уничтожить документ путем частичного съедания", почему и пришлось применить силу, объясняли милиционеры на суде. Но суд принял сторону автомобилистов - эвакуацию признали незаконной. Во всех остальных случаях в Петербурге оказались правы стражи дорог".