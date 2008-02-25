Польский премьер согласился на размещение в стране ПРО США

Премьер-министр Польши Дональд Туск поддерживает размещение на территории страны элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США, если Вашингтон окажет ей помощь в модернизации вооруженных сил. Об этом польский руководитель заявил в эфире польского телевидения, передает Associated Press.

"Если противоракетный щит станет дополнительным этапом общей модернизации вооруженных сил Польши, так что мы сможем чувствовать себя в безопасности, мой ответ - да", - заявил Д.Туск на вопрос о своем отношении к размещению ПРО.

Накануне с аналогичным заявлением выступил министр обороны Польши Богдан Клич.

1 февраля с.г. Польша и Соединенные Штаты достигли принципиального согласия относительно планов Вашингтона по размещению на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Глава польского МИД Радослав Сикорский по итогам переговоров с американской стороной в Вашингтоне сообщил, что удовлетворен итогами консультаций. По его словам, Соединенные Штаты вняли опасениям Варшавы относительно гарантий безопасности Польши в связи с размещением ПРО.

В рамках проекта по созданию противоракетного щита в Восточной Европе США намерены построить радиолокационную станцию в Чехии, на территории военного полигона Брды недалеко от Праги, а также разместить 10 ракет-перехватчиков на территории Польши. Белый дом заверяет, что эти меры необходимы для защиты Европы от возможных ракетных атак со стороны так называемых "государств-изгоев", в частности Ирана и Северной Кореи. Против этих планов выступает Москва, хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что Россия не будет оказывать давление на Польшу или другие страны по вопросу размещения элементов ПРО в Восточной Европе. По его словам, Россия лишь хочет, чтобы ее позиция по этому вопросу и все беспокойства были услышаны международными партнерами.

РБК