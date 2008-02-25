6 дипломатов заявляют, что президента Армении выбрали нечестно

Еще шестеро высокопоставленных сотрудников МИД Армении выразили "возмущение нарушениями, допущенными в ходе президентских выборов 19 февраля", передает в воскресенье ИА REGNUM.

Как говорится в заявлении сотрудников внешнеполитического ведомства, нарушения и фальсификации в ходе избирательного процесса "бросают тень на волю народа Армении и не позволяют провести цивилизованные, справедливые и свободные президентские выборы". Авторы заявления требуют «незамедлительно предпринять шаги в направлении реализации предложений международных наблюдательских миссий и других авторитетных организаций».

Подписи под заявлением поставили пресс-секретарь, начальник управления прессы и информации Владимир Карапетян, начальник отдела ООН управления международных организаций Варсеник Багдасарян, начальник отдела НАТО, управления контроля за вооружениями и международной безопасности Марта Айвазян, советник управления стран Европы Аракел Семирджян и третий секретарь отдела Южной Америки управления стран Америки Элен Петеян.

Ранее сообщалось, что президент Армении Роберт Кочарян за поддержку оппозиции и первого президента страны Левона Тер-Петросяна уволил заместителя министра иностранных дел Армении Армена Байбурдяна, посла Армении в Италии, Испании и Португалии Рубена Шугаряна, посла Армении в Казахстане и Киргизии Левона Хачатряна и советника-посланника посольства Армении в Молдове и на Украине Размика Хумаряна.

Кроме того, в субботу был подписан указ об увольнении заместителя генпрокурора Армении Гагика Джангиряна, который выступил в поддержку проигравшего недавние выборы, но отказывающегося признать поражение Тер-Петросяна.

Лента.ру