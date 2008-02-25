В Вене демонстранты против независимости Косово разносят рестораны и магазины

В Вене демонстрация против независимости Косово закончилась массовыми беспорядками, сообщает Lenta.ru.

В воскресенье четыре человека были задержаны и двое полицейских пострадали в Вене в результате демонстрации против провозглашения независимости Косово, передает Reuters.

Акция протеста началась на венской площади Хельденплац в центре города. Там собрались около 6 тысяч человек (по данным организаторов, демонстрантов было почти в два раза больше), которые размахивали сербскими флагами, выкрикивали "Мы не сдадим Косово" и поджигали американские и албанские флаги.

Затем группа протестующих числом до 600 человек направилась к Посольству США, однако полиция преградила ей путь. Тогда хулиганы разбили окна в близлежащих ресторанах и магазинах. По данным агентства France Presse, также пострадали витрины в районе, где проживают выходцы из Косово.

Между тем в Зальцбурге демонстрация против независимости Косово, в которой приняли участие не более 200 человек, прошла без происшествий. По данным австрийских властей, всего в Австрии проживают до 300 тысяч граждан сербского происхождения.

Австрия в числе многих стран Евросоюза признала независимость Косово через несколько дней после ее провозглашения 17 февраля. Противниками создания государства Косово в ЕС являются Испания, Кипр, Словакия и Румыния.