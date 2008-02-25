Небоскреб высотой в милю построят в Саудовской Аравии в ближайшее время.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», он появится в городе Джидда, который является экономической столицей королевства. Стоимость этого грандиозного проекта - 10 млрд. долларов, пишет местная пресса.

В настоящее время самое высокое здание на планете – это Дубайская башня, она строится в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее высота – более 500 м.