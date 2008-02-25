Скандальное видео с Саркози разместили в интернете
01:30, 25 февраля 2008Мир
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Президента заснял журналист
|Николя САРКОЗИ. Фото AFP
Саркози был заснят журналистом ежедневной газеты Le Parisien в субботу на пути к ежегодной сельскохозяйственной выставке-ярмарке в Париже, сообщает Reuters.
Президент захотел поздороваться за руку с прохожим, однако тот ему руки не подал. В ответ Саркози в довольно грубой форме обругал его.
Видео было размещено на сайте газеты www.leparisien.fr. , и к полудню воскресенья его просмотрели более 350 тыс. человек.
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