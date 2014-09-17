Российским пенсионерам советуют не завидовать "старичкам из ЕС"

Об этом говорится в заявлении на его официальном сайте.

"Калининградцы привыкли видеть иностранных бабушек и дедушек беззаботно прогуливающихся по морю, пьющих ароматный кофе в ресторанах на побережье. Седовласые старички из стран Европейского союза охотно рассказывают о своей жизни на пенсии, многие из них могут себе позволить путешествовать как минимум два раза в год. Но никто не спрашивает, сколько им пришлось трудиться, чтобы в глубокой старости вести такой образ жизни", - отмечается в заявлении.

В ПФ пенсионерам объясняют, как в ЕС сложно доработать до пенсии и что она якобы маленькая.

"Например, в Германии и мужчины и женщины выходят на пенсию в 65 лет и три месяца, а к 2031 году эту планку поднимут до 67 лет. Немецкие фрау трудятся еще 10 лет, в то время как россиянки уже собирают документы для назначения пенсии. А если обратить внимание на наших ближайших соседей, то мы увидим, что пожилые паны и пани живут на пенсии довольно скромно, и Канары им только снятся", - сказано в заявлении.