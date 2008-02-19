США не считают Косово прецедентом для Абхазии и Южной Осетии

Администрация Джорджа БУША не согласна с Россией по вопросу о прецедентности Косово, парламент которого 17 февраля принял декларацию независимости, для решения проблемы Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил во вторник журналистам в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Шон МАККОРМАК.

"В прошлом они (русские) называли Косово в качестве прецедента для Абхазии и Южной Осетии, но мы немедленно отвергли любые попытки такой увязки", - цитирует Ш.МАККОРМАКА РИА «Новости».

По его словам, позиция США по Абхазии и Южной Осетии остается прежней.

"Мы последовательно отстаивали принцип признания и сохранения территориальной целостности Грузии, и я не вижу, что это когда-либо изменится", - подчеркнул дипломат.

По словам Ш.МАККОРМАКА, "русские будут говорить то, что, как они считают, отвечает их интересам". "Мы же считаем, что в интересах не только южнокавказского региона, но и Балкан нужно содействовать диалогу и укреплению стабильности, а также помогать диалогу между сторонами, который обеспечит урегулирование разногласий мирным путем", - добавил он.

"Возможно, у русских будет несколько иная точка зрения, но мы думаем, что значительное большинство государств по всему миру выступили с заявлениями о том, что они не видят никакой связи между Косово и каким-либо другим потенциальным урегулированием конфликтов с участием этнических меньшинств на территории суверенных государств", - сказал представитель Госдепартамента США.