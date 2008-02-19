На выборах в Армении опубликованы противоречивые экзит-полы

Организации, проводившие опросы на выходе с избирательных участков в Армении, обнародовали результаты экзит-полов. Они расходятся как в вопросе о победителе выборов, так и в том, ограничится ли голосование одним туром, передает Лента.ру.

По данным британской компании Populus, которая занимается социологическими исследованиями, кандидат от правящей Республиканской партии, премьер-министр Серж САРКИСЯН набирает более 57 процентов. Если эта оценка получит официальное подтверждение, то он сможет выиграть уже в первом туре. Напомним, что выборы пройдут в один тур, если кто-либо из кандидатов получит поддержку более половины избирателей.

Между тем, организации "Альфа-ГА" и "Альянс", которые также проводили экзит-полы в день президентских выборов, фиксируют победу кандидата от оппозиции, бывшего президента республики Левона ТЕР-ПЕТРОСЯНА. Их результаты приводит ИА REGNUM. По данным первого источника, он получает более 54 процентов, по информации второго - более 37 процентов (С.САРКИСЯН, согласно подсчетам "Альянса", занимает второе место с 34 процентами). Если подтвердится второй вариант, то, соответственно, потребуется второй тур голосования.

Всего на пост президента баллотировались девять кандидатов. Действующий глава республики Роберт КОЧАРЯН в выборах не участвовал. Он дважды занимал этот пост, так что по закону не мог баллотироваться на новый срок.