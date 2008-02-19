Парламент Косово учредил МИД и полицию

Парламент Косово принял первые несколько законов в соответствии со статусом независимого государства, передает ИТАР-ТАСС.

Среди них - решение об учреждении министерства иностранных дел и полиции. Парламент утвердил также законодательные акты, касающиеся гражданства и паспортов.

По словам премьер-министра Косово Хашима ТАЧИ, министерство иностранных дел "призвано установить отношения с дружественными государствами и способствовать развитию экономики".

Депутаты также законодательно зафиксировали нормы, согласно которым государство берет на себя защиту православных храмов.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово единогласно ратифицировал Декларацию о независимости края.

Сербия признала акт о провозглашении краем независимости недействительным и призвала международное содружество "аннулировать его как противоречащий международному праву".