Сербы сожгли пограничный пункт в Косово

Толпа сербов сожгла пограничный пост в недавно объявившем независимость Косово, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя косовской полиции.

Когда сербы с теми же целями направились ко второму посту, в дело вмешались миротворческие силы НАТО. В косовской полиции утверждают, что при разгроме пограничных пунктов никто не пострадал.

Associated Press добавляет, что из-за беспорядков в одной из близлежащих сербских деревень была эвакуирована школа. Ее директору позвонили и пообещали взорвать в учебном заведении ручную гранату.

Напомним, что 17 февраля Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. Большинство стран Евросоюза, США, Афганистан, Албания и ряд других стран уже решили признать новое государство. Сербия, Китай, Россия и некоторые другие страны не признают независимость Косово.

Лента.ру