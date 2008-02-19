Сербия отозвала своих послов из США, Франции и Турции

Министр иностранных дел Сербии Вук ЕРЕМИЧ распорядился в срочном порядке отозвать послов из стран, которые признали независимость Косово, сообщил МИД Сербии, передает Gazeta.ru.

Такое решение принято в соответствии с планом действий МИД, одобренном на заседании правительства Сербии.

Главы диппредствительств должны покинуть эти страны в течение 48 часов после передачи ноты протеста МИД Сербии и прибыть в Белград на консультации, говорится в сообщении.

Выступая в парламенте Сербии, глава правительства Воислав КОШТУНИЦА сказал, что «это первая мера правительства, которая будет действовать в отношении всех стран, которые признают одностороннюю независимость Косово».