Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом: 15 погибших

В результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом в центральной китайской провинции Хунань в понедельник погибли 15 человек, еще 25 получили ранения, передает ИТАР-ТАСС.

Автобус врезался в заднюю часть машины с топливом, что привело к взрыву перевозимой в ней горючей смеси. Пламя перекинулось на еще три автомобиля, также находившихся на месте катастрофы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает Синьхуа, не приводя подробностей о причинах ДТП.