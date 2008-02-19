На выборах в Пакистане побеждает партия Беназир Бхутто

Пакистанская народная партия (ПНП) вышла в лидеры в ходе подсчета результатов выборов в парламент страны. Как передает Gazeta.ru, пока обработаны бюллетени приблизительно в 70% избирательных округов. ПНП убитой экс-премьера Беназир Бхутто получила 58 мест в Национальной ассамблее.

Лидировавшая до сих пор фракция Наваза ШАРИФА в Пакистанской мусульманской лиге (ПМЛ-Н) имеет пока 56 мест в парламенте. Партия, однако, сохраняет лидерство по местам в парламенте Пенджаба, получив пока 89 мест. ПНП идет в Пенджабе на втором месте с 54 мандатами.

Правившая до сих пор Пакистанская мусульманская лига вышла на третье место, получив в национальном парламенте пока 25 мест и обогнав независимых кандидатов. Партия сохраняет третье место и в провинции Пенджаб, получив там 45 мест в парламенте.

Как сообщал УНИАН, намеревавшаяся участвовать в парламентских выборах экс-премьер Пакистана Б.Бхутто погибла в конце декабря прошлого года в результате теракта в городе Равалпинди, где она выступала в рамках предвыборной кампании своей партии.