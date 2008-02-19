СБ ООН не смог отреагировать на провозглашение независимости Косово

Совет Безопасности ООН в понедельник не смог принять согласованное решение по ситуации в Косово. Россия, Китай, ЮАР, Вьетнам, Ливия и Индонезия приняли сторону Сербии, которую на экстренном заседании СБ представлял глава государства Борис Тадич.

В то же время другие члены Совета Безопасности - Бельгия, Хорватия, Франция, США и Великобритания заявили, что Косово должно стать независимым государством, сообщает Лента.ру.

Россия и Сербия во время заседания потребовали от ООН признать незаконным решение косовских властей от 17 февраля об одностороннем объявлении независимости, однако генеральный секретарь организации Пан Ги Мун отказался выносить на рассмотрение этот вопрос, заявив, что признание или непризнание того или иного государства не относится к полномочиям ООН.

Как сообщалось, экстренное заседание было созвано по настоянию Сербии и России. Однако еще до его начала ряд стран, в том числе - США, Великобритания и Франция - признали независимость Косово.

В этой связи сербское правительство приняло решение об отзыве для консультаций послов из тех стран, которые поддержали решение об отделении Косово.

Парламент и правительство Сербии официально объявили декларацию независимости Косово документом, не имеющим юридической силы.