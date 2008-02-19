Сербия отозвала посла из Вашингтона

Сербия отозвала своего посла из Вашингтона в качестве ответной меры на решение США признать независимость Косово. Об этом сообщил премьер-министр Воислав Коштуница. "Это решение не превратит суррогатное государство (Косово) в настоящее. Правительство распорядилось немедленно отозвать посла из Вашингтона", - цитирует Associated Press сербского премьера.

Ранее США официально признали Косово "в качестве суверенного и независимого государства". В заявлении государственного секретаря США Кондолиззы Райс говорится, что "президент Джордж Буш также ответил утвердительно на запрос Косово об установлении дипломатических связей".

"Установление этих связей в очередной раз подтвердит особые узы дружбы, которые сделали ближе народы США и Косово", - говорится в документе.

Похоже, Сербия начинает выполнять свои угрозы в отношении стран, признавших независимость края. На днях сербский президент Борис Тадич пообещал ослабить дипломатические связи со странами, которые готовы признать независимость края. В то же время его страна не планирует окончательно разрывать отношения даже в том случае, если дипломаты указанных стран будут высланы из Сербии, отмечает РБК.