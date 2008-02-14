Путин: восемь лет я пахал, как раб на галерах
11:35, 14 февраля 2008Мир
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Президент РФ доволен своей работой
В России проходит последняя из больших ежегодных пресс-конференций президента РФ Владимира Путина для российских и зарубежных СМИ.
Владимир Путин в частности сказал, что ему не стыдно за те восемь лет, которые он возглавлял российское государство.
«Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах. Я доволен своей работой», - заключил Путин.
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