Путин: восемь лет я пахал, как раб на галерах

В России проходит последняя из больших ежегодных пресс-конференций президента РФ Владимира Путина для российских и зарубежных СМИ.

Владимир Путин в частности сказал, что ему не стыдно за те восемь лет, которые он возглавлял российское государство.

«Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах. Я доволен своей работой», - заключил Путин.

Газета.ру