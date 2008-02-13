Комиссар ЕС приветствует достижение Россией и Украиной компромисса по газу

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС приветствует достижение Россией и Украиной компромисса в вопросе поставок газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в его комментарии, текст которого переданный УНИАН.

«Я приветствую достигнутое сегодня соглашение между Россией и Украиной относительно решения их двустороннего газового вопроса. В рамках наших двусторонних энергетических диалогов я в ближайшее время буду контактировать с украинскими и российскими партнерами для получения деталей соглашения», - отмечается в комментарии Комиссара ЕС.

А.ПИБАЛГС также выразил надежду, что найденное сегодня решение создаст базу для стабильных двусторонних энергетических отношений между двумя странами, которые должны в будущем облегчить решение таких или похожих двусторонних проблем.

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия и Украина договорились о том, что с 14 февраля Украина начнет погашать задолженность за газ, которая возникла перед РАО «Газпром» в ноябре-декабре 2007 года.

«Платежи начинаются с четверга. Мы их в ближайшее время должны закончить», – сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Мы исходим из того, что расчеты 2007 года состоятся по цене 2007 года», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Относительно поставок газа на 2008 год, сказал он, стороны договорились, что будет сохранена базовая цена в 179,5 долларов за тысячу кубометров газа.

Президент также отметил, что украинская сторона хочет видеть отношения с Россией в сфере газа ясными и прозрачными, «без посредников, которые бы могли оказывать негативный отпечаток на эти отношения».