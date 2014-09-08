В Москве в честь погибших на востоке Украины зажгли свыше 3-х тысяч свечей
02:17, 08 сентября 2014Мир
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В Москве состоялась акция, посвященная памяти жертв необъявленной войны на Востоке Украины.
В Москве в память о погибших на Востоке Украины зажгли тысячи свечей / Новое время
Во дворе музея Гоголя на Большой Грузинской активисты зажгли свыше 3 тысяч свечей, передает Эхо Москвы.
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Маленькими огоньками участники акции в честь погибших во время боевых действий в восточной Украине выложили на асфальте число 3000.
Полиции рядом не было.
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