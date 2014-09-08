В Москве в честь погибших на востоке Украины зажгли свыше 3-х тысяч свечей

02:17, 08 сентября 2014
Мир
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В Москве состоялась акция, посвященная памяти жертв необъявленной войны на Востоке Украины.

У Москві на згадку про загиблих на Сході України запалили тисячі свічок / Новое время

Во дворе музея Гоголя на Большой Грузинской активисты зажгли свыше 3 тысяч свечей, передает Эхо Москвы.

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Маленькими огоньками участники акции в честь погибших во время боевых действий в восточной Украине выложили на асфальте число 3000.

Полиции рядом не было.

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