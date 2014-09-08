ЕС выделил фермерам 30 миллионов евро на борьбу с последствиями российского эмбарго - СМИ



Как передает Украинская правда со ссылкой на газету ”Либерасьон”, выделенные средства пойдут на поиски альтернативных российскому рынкам.

Эти средства дополняют помощь, уже полученную в августе производителями фруктов, овощей и молочной продукции (соответственно, 32,7 млн евро, 125 млн и 30 млн).

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7 августа 2014 года правительство России в ответ на санкции опубликовало список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию.

В него вошли товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Ограничительные меры действуют один год. Контроль над выполнением решения правительства поручено Федеральной таможенной службе, отмечает издание.