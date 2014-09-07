Нидерландский переводчик отказался принять награду из рук Путина
Нидерландскому переводчику Хансу Боланду присудили награду имени А.С. Пушкина.
Как пишет Новая газета, 26 августа Боланд получил от Федора Воронина, атташе по культуре в посольстве РФ, почетное приглашение в Кремль на церемонию вручения медали президентом России Владимиром Путиным.
Читайте такжеВ Госдуме предлагают лишить Макаревича наград за "сотрудничество с фашистами" Церемония должна была состояться 4 ноября в День народного единства. Однако переводчик отказался принять награду.
"Я бы с огромной благодарностью принял оказанную мне честь, если бы не Ваш президент, поведение и образ мыслей которого я презираю. Он представляет большую опасность для свободы и мира нашей планеты. Дай Бог, чтобы его «идеалы» в ближайшее время были полностью уничтожены. Любая связь между ним и мной, его именем и именем Пушкина для меня отвратительна и невыносима", – написал Боланд в письме Воронину.
Справка. Ханс Болланд – первый нидерландец, которому присудили награду имени Пушкина. Премия учреждена в 1969 году как научная премия. Формулировка при вручении – «за выдающиеся научные работы в области литературной критики, теории и истории литературы».