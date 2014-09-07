Нидерландский переводчик отказался принять награду из рук Путина

Как пишет Новая газета, 26 августа Боланд получил от Федора Воронина, атташе по культуре в посольстве РФ, почетное приглашение в Кремль на церемонию вручения медали президентом России Владимиром Путиным.

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"Я бы с огромной благодарностью принял оказанную мне честь, если бы не Ваш президент, поведение и образ мыслей которого я презираю. Он представляет большую опасность для свободы и мира нашей планеты. Дай Бог, чтобы его «идеалы» в ближайшее время были полностью уничтожены. Любая связь между ним и мной, его именем и именем Пушкина для меня отвратительна и невыносима", – написал Боланд в письме Воронину.

Справка. Ханс Болланд – первый нидерландец, которому присудили награду имени Пушкина. Премия учреждена в 1969 году как научная премия. Формулировка при вручении – «за выдающиеся научные работы в области литературной критики, теории и истории литературы».