Бойцам АТО в Мариуполе отправлено подкрепление - СНБО

Об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко в эфире "Свободы слова", передает Еспресо.TV.

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"Туда (в направлении Мариуполя, - Ред.) быстро были переориентированы ВСУ, туда были отправлены усиливающие подразделения. В частности, в Мариуполе создан форпост, который очень сильно укреплен и инженерными сооружениями и минными заграждениями. Именно на южном направлении мы ожидали, и сейчас ожидается и уже есть силы для сдерживания наиболее мощного удара", - отметил Лысенко.