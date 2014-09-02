Бойцам АТО в Мариуполе отправлено подкрепление - СНБО
00:33, 02 сентября 2014Мир
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Подразделениям ВСУ на юго-востоке Украины отправлено подкрепление, чтобы сдержать вероятный удар российских войск
Бойцам АТО в Мариуполе отправлено подкрепление / фото пресс-службы Минобороны
Об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко в эфире "Свободы слова", передает Еспресо.TV.
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"Туда (в направлении Мариуполя, - Ред.) быстро были переориентированы ВСУ, туда были отправлены усиливающие подразделения. В частности, в Мариуполе создан форпост, который очень сильно укреплен и инженерными сооружениями и минными заграждениями. Именно на южном направлении мы ожидали, и сейчас ожидается и уже есть силы для сдерживания наиболее мощного удара", - отметил Лысенко.
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