СМИ: Словакия, Венгрия, Чехия и Кипр выступили против ужесточения санкций

Вероятно, из-за этого санкции не были введены в действие последним решением Европейского совета - решение отложено на неделю, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Financial Times.

"Несмотря на растущую очевидность того, что российская регулярная армия действует на Востоке Украины, ЕС остается разделенным в вопросе внедрения более жестких санкций", - говорится в статье, которая была опубликована по итогам саммита.

Financial Times ссылается на дипломатический источник, утверждает, что четыре страны - Словакия, Венгрия, Чехия и Кипр - "выразили обеспокоенность относительно введения более жесткого эмбарго".

Читайте такжеЕС хочет перейти к санкциям против всех, кто сотрудничает с сепаратистами на ДонбассеЭтого достаточно для срыва санкций. Издание напоминает, что для принятия такого решения требуется единогласная поддержка всех стран-членов ЕС.

Словацкий премьер Роберт Фицо лично подтвердил информацию относительно своей страны. "Я оставляю за собой право вето в отношении санкций, если они будут наносить вред национальным интересам Словакии", - заявил он.

"Я считаю санкции бессмысленными и контрпродуктивными... Пока мы не увидим эффекта от тех санкций, которые уже введены, нет никакого смысла вводить новые", - заявил Фицо.

Президент Чехии Милош Земан недавно заявил, что в Украине продолжается "гражданская война", а Майдан был "логовом бандеровских сил".