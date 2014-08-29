Армия Швеции повысила уровень готовности в связи с событиями в Украине
22:07, 29 августа 2014Мир
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Генштаб ВС Швеции повысил уровень готовности и активизировал сбор разведданных.
Армия Швеции повысила уровень готовности в связи с событиями в Украине / Правда.if.ua
Об этом сообщается в кратком сообщении на сайте оборонного ведомства, передает ИТАР-ТАСС.
"В связи с серьезным характером событий в Украине вооруженные силы (Швеции), среди прочего, повысили уровень готовности генерального штаба и активизировали сбор разведывательных данных. Задача штаба состоит том, чтобы проанализировать необходимость приведения боеготовности, предстоящих учений и другой деятельности в соответствие с обстановкой", - указывается в сообщении.
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В понедельник, 1 сентября, Швеция примет участие в плановых международных морских учениях Northern Coast в Финляндии.
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