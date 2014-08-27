В Ставропольском крае составили список из 400 убитых и раненых российских солдат

Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на председателя Комитета Людмилу Богатенкову.

«У меня список около четырехсот человек. Там и раненые и погибшие», - рассказала она.

Список был составлен из разных источников в вооруженных силах, раскрывать которые Комитет не может. По собранным солдатскими матерями данным, в списке «есть владикавказские-шумленские, шалинские, борзойские».

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Речь идет о нескольких мотострелковых бригадах: 19 отдельной мотострелковой Воронежско-Шумленской Краснознамённой орденов Суворова и Трудового Красного Знамени (Владикавказ, Северная Осетия), 17 отдельной гвардейской мотострелковая бригада в городе Шали (Чечня), 8 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в городе Шатой (Чечня).

По словам Богатенковой, кроме уже упомянутых в списке есть военнослужащие и из других частей российской армии. Список раненых и погибших не является окончательным и постоянно пополняется.