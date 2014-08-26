Министр экономики Швейцарии отложил свой визит в Россию из-за Украины

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Рыжие Кристен, передает Прайм.

Визит был запланирован на октябрь этого года. Ожидалось, что в Москве стороны должны были возобновить начатые в 2010 году переговоры о создании зоны свободной торговли между Таможенным союзом (Россия, Беларусь и Казахстан) и Європейськой ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ - Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия).

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Переговоры были приостановлены Берном в марте в ответ на аннексию Крыма Россией. "Условия в Восточной Европе, и, прежде всего, в Украине, не способствуют возобновлению переговоров", - сказал Кристен.

Другой причиной отсрочки визита стало то, что некоторые из полутора десятков влиятельных бизнесменов, которые должны были сопровождать Шнайдер-Аммана в поездке в Москву, "начали сомневаться в подтверждении своего участия", - сказал Кристен.

По его словам, "визит состоится на определенном этапе в следующем году".

Ранее Швейцария поддержала пять из шести редакций санкционного перечня ЕС, утвержденного Европейским союзом в ответ на позицию России по Украине. В швейцарском черном списке фигурируют 20 компаний и 87 физических лиц.