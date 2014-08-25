СМИ: В НАТО обсуждают нацеливание европейской системы ПРО на Россию

Представители Польши, Литвы, Латвии и Эстонии официально обратились к остальным членам Североатлантического альянса с предложением нацелить ЕвроПРО на Россию. Об этом в понедельник, 25 августа, пишет Lenta.ru по материалам Der Spiegel.

Причиной обращения стали опасения стран Балтии и Польши в связи с угрозой, исходящей от России, после ее вторжения в Украину. Это предложение было сделано в преддверии саммита НАТО, который пройдет 4-5 сентября в Уэльсе.

Читайте такжеСМИ: Россию не пригласили на сентябрьский саммит НАТОПо данным издания, большинство стран-членов альянса не поддержали такую инициативу, заметив, что это станет ненужной провокацией. Представители НАТО напомнили, что уже несколько лет убеждают Россию в том, что система ЕвроПРО не нацелена на нее.

Тем не менее, на саммите все же будет рассмотрен вопрос безопасности граничащих с Россией государств-членов НАТО. Так, будут затронуты вопросы продления срока размещения на восточной границе альянса дополнительных войск, а также разведывательных самолетов.

Согласно действующим планам, формирование ЕвроПРО должно завершиться к 2018 году.