Меркель призвала НАТО повысить боеготовность из-за агрессии России против Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за повышение боеготовности сил НАТО в контексте событий в Украине, сообщает ТСН.

Так, по мнению Меркель, необходимо формировать условия, чтобы НАТО могло быстро реагировать на современные угрозы. Канцлер предложила организовать совместные военные маневры и развивать военную инфраструктуру.

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Как отмечается, мнение канцлера разделяет и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, который предупреждает об опасности повторения сценария дестабилизации со стороны РФ по сценарию Украины в других странах Восточной Европы.

Ранее сообщалось, что в Чехии состоятся масштабные учения НАТО.