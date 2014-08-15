Премьер Ирака ушел со своей должности в пользу кандидата, которого поддерживал мир

Нури аль-Малики оставил попытки остаться на посту премьер-министра Иракаи выразил свою поддержку назначенному премьеру Хайдару аль-Абади, сообщает Радио Свобода.

Об этом Малики заявил во время выступления на иракском национальном телевидении. Он подчеркнул, что он «отозвал» свою кандидатуру на должность премьера в пользу Абаде.

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Уйти с поста премьера в пользу аль-Абади аль-Малики призывали как внутри Ирака, так и представители других государств.

11 августа президент Ирака Фуад Масум поручил Хайдару аль-Абади сформировать новое правительство.

Аль-Малики назвал действия президента такими, которые «не имеют юридической силы» и заявил, что обратился в суд, чтобы остаться на должности, поскольку политический блок, который он возглавляет, получил на выборах в апреле наибольшую поддержку избирателей.

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На Нури аль-Малики оказывалось давление со стороны лидеров шиитов, суннитов и курдов в Ираке, включая партию «Дава», лидером которой он является. Уйти с должности его призвали и несколько иностранных лидеров.

64-летнего Нури аль-Малики, который был премьером Ирака с 2006 года, обвиняют в разжигании межрелигиозной розни в Ираке, которая привела к усилению исламистского движения.