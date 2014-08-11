Роскосмос собирается строить элементы лунной базы и разведроботов
Проект Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 гг., разработанной Роскосмосом, предусматривает, что уже в 2018 г. начнутся работы по созданию элементов лунной базы и специальной техники, которая потребуется для ее строительства.
Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Известия".
"Направление "Пилотируемые полеты" включает проекты по созданию наземного отработочного комплекса-прототипа лунной базы 1-го этапа в составе четырех модулей (жилого, лабораторного, энергетического, узлового модернизированного) для комплексной увязки и проверки принятых архитектурных и технических решений", - говорится в проекте программы.
Он предполагает также, что для строительства лунной базы будут созданы и опробованы мобильный кран-манипулятор, грейдер, экскаватор, кабелеукладчик и мобильный робот для селенологической разведки местности.
Финансирование ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по лунной базе предлагается начать с 2018 г. Всего на выполнение этих работ Роскосмос просит выделить до 2025 г. включительно 10,37 млрд руб (3,5 млрд грн).
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В Роскосмосе проект ФКП предпочли не комментировать.
О том, что Россия в перспективе намерена начать колонизацию Луны, заявил в апреле текущего года вице-премьер Дмитрий Рогозин.