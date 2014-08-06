В Беларуси может появиться военная авиабаза РФ - СМИ

В 2015 году на белорусской территории может появиться первая авиабаза РФ.

На базе разместят истребители, способные нести ракетно-бомбовое вооружение и наносить удары по наземным целям в радиусе полутора тысяч километров от аэродрома, отмечают в статье DW.de.

По мнению экспертов, такая техника предназначена не столько для усиления противовоздушной обороны Союзного государства России и Беларуси, сколько для демонстрации силы вблизи границ со странами НАТО.

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О планах постоянной дислокации с 2015 года в Беларуси полка российских истребителей Су-27 заявил в апреле на встрече с президентом Александром Лукашенко министр обороны России Сергей Шойгу. А в конце июля в республике был подписан президентский указ о сдаче в концессию стратегических военных объектов.

По словам командующего ВВС России Виктора Бондарева, в Беларуси планируется разместить полк (24 самолета) Су-27СМ3. Данные машины, хоть и являются истребителями, способны нести бомбы, а также могут в три раза эффективнее базовой модели Су-27 работать по наземным целям.

Военный обозреватель Александр Алесин отмечает, что острой необходимости в размещении данных самолетов в Беларуси нет.

"Данные самолеты в Беларуси - это скорее сигнал нашим соседям в Польше и странах Балтии. Для обороны, думаю, они здесь излишни. Для этих целей здесь хватает нашей ПВО", - полагает Алесин.

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Вместе с тем руководитель проекта Belarus Security Blog политолог Андрей Поротников считает, что дислокация полка российских истребителей в Беларуси на одной базе до сих пор под вопросом. Он обращает внимание на негативную реакцию по поводу данного шага со стороны Запада, а также на возможное недовольство белорусских военных.

"Если российские летчики будут дислоцироваться на одном аэродроме с белорусскими, например в Барановичах, разница в зарплате в 4-5 раз будет подрывать боевой дух белорусских авиаторов", - отмечает эксперт.