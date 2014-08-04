Между словами и поступками российской власти "пропасть" - МИД Германии

Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РАР.

"Так же как все мы видим пропасть между словами и поступками... знаем, однако, что без участия Москвы политическое урегулирование конфликта в Украине не будет возможно или будет очень сложным", - сказал он, заметив, что, собственно, по этой причине немецкая власть старается в дальнейшем удерживать диалог с Россией.

Он выразил надежду, что сторонам конфликта удастся договориться о прекращении боевых действий в Донбассе, заметив, что этому, среди прочего, должны служить разговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель в прошлый четверг с президентом Украины Петром Порошенко и переговоры с главой российского МИД в пятницу.

Читайте такжеИз-за кризиса в Украине Германия отзывает соглашение с РФ о поставках вооружения

Штайнмаер отметил, что к диалогу должны быть готовы две стороны.

"Тот, кто усиливает политическое давление, чтобы склонить противника к переговорам, сам должен быть к ним готовым" - сказал он.

Немецкий министр также заявил, что катастрофа малайзийского «Боинга» изменила ситуацию, но призвал в то же время рационально оценивать ситуацию в Украине.

"Гнев и возмущение не могут, однако, стать последним словом в дипломатии. Поэтому мы продолжаем, равно как и другие государства, искать пути для хотя бы минимального прогресса", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, российские власти отрицают, что поддерживают пророссийских боевиков на востоке Украины, несмотря на многочисленные доказательства поставок ею оружия, наемников, финансов и других ресурсов.

Запад постоянно призывает Россию прекратить поддержку боевиков, а украинская власть убеждает, что без российской поддержки ей удалось бы разрешить конфликт, который длится с апреля этого года, за несколько недель.