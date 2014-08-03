В результате мощного землетрясения в Китае погибли по меньшей мере 150 человек

Как передает телеканал CCTV, по последним данным, еще свыше 180 человек считаются пропавшими без вести, более 1,3 тыс. пострадали.

Ранее погибшими считались как минимум 26 человек. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Юньнань. Информации о разрушениях пока нет. По данным телеканала CCTV, оно стало самым мощным за последние 14 лет.

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Эпицентр находился в 143 километрах от города Люпаньшуй, население которого составляет три миллиона человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.