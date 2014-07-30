В России признали экстремистами семерых свидетелей Иеговы
Сегодня городской суд Таганрога вынес обвинительный приговор семерым членам местной религиозной общины свидетелей Иеговы из шестнадцати, проходивших по одному делу об экстремизме.
Четверым подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы условно сроками от 5 до 5,5 лет и штрафов в размере 100 тысяч рублей, от уплаты которых, впрочем, тут же и освободил – в связи с истечением сроков давности.
Еще троих из признанных виновными в экстремизме верующих суд обязал выплатить штрафы в размере от 50 до 60 тысяч рублей – также с освобождением от уплаты в связи с истечением сроков давности совершенного деяния. А девять обвиняемых были оправданы, сообщает корреспондент российского Радио Свобода в Ростовской области.
Читайте такжеСвященник РПЦ назвал коммунизм, национал-социализм и демократию ипостасиями дьяволаВ сентябре 2009 года Ростовский областной суд признал местную общину свидетелей Иеговы в Таганроге экстремистской и запретил ее деятельность. Вскоре шестнадцати членам общины были предъявлены обвинения в экстремистской деятельности, так как, по версии следствия, они продолжили участвовать в работе этой организации уже после вступившего в законную силу судебного запрета.
Читайте такжеВ Украине официально появилась Церковь Летающего Макаронного МонстраСлушания по "делу шестнадцати" проходили в городском суде Таганрога с 30 мая 2013 года. Сторона обвинения запрашивала для четверых из 16 подсудимых шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима для каждого. Остальным 12 подсудимым прокурор просил назначить разные штрафы – от 20 000 до 80 000 рублей.
"В течение 14-месячного процесса все подсудимые ясно заявили, что виновными себя не считают, и не отрекутся от своей веры, и намерены и дальше отправлять богослужения свидетелей Иеговы. Теперь, после вынесения приговора, их решимость продолжать религиозную деятельность означает, что они могут подвергнуться более суровым санкциям – как рецидивисты. Кроме того, по таганрогскому сценарию правоохранительные органы могут подвергнуть уголовному преследованию любого более чем из 160 тысяч свидетелей Иеговы в России только за то, что они собираются вместе для богослужений и делятся своей верой с другими людьми", – прокомментировали сегодняшнее решение Таганрогского городского суда в пресс-службе Управленческого центра свидетелей Иеговы в России.
По мнение адвоката подсудимых Виктора Женкова, приговор служит недобрым предзнаменованием для всех свидетелей Иеговы в России. Правоохранительные органы в Таганроге и по всей России могут использовать это решение в пропагандистской кампании, чтобы и дальше притеснять свидетелей Иеговы, угрожая им реальным уголовным наказанием за исповедание их веры.
По мнению представителей правозащитных организаций региона, данный судебный процесс по "делу шестнадцати" в Таганроге не привлек должного внимания общественности, в том числе и прессы, в силу недооценки обществом "опасности подобного рода преследований".
Как сообщал Кавказский узел, в 2009 году прокуратура инкриминировала свидетелям Иеговы то, что они "навязывают свои религиозные убеждения в общественных местах, пропагандируют исключительность и превосходство вероучений над всеми другими, призывают отказываться от выполнения гражданского долга, не голосовать на выборах и не проходить службу в армии".