В России признали экстремистами семерых свидетелей Иеговы

Четверым подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы условно сроками от 5 до 5,5 лет и штрафов в размере 100 тысяч рублей, от уплаты которых, впрочем, тут же и освободил – в связи с истечением сроков давности.

Еще троих из признанных виновными в экстремизме верующих суд обязал выплатить штрафы в размере от 50 до 60 тысяч рублей – также с освобождением от уплаты в связи с истечением сроков давности совершенного деяния. А девять обвиняемых были оправданы, сообщает корреспондент российского Радио Свобода в Ростовской области.

Читайте такжеСвященник РПЦ назвал коммунизм, национал-социализм и демократию ипостасиями дьяволаВ сентябре 2009 года Ростовский областной суд признал местную общину свидетелей Иеговы в Таганроге экстремистской и запретил ее деятельность. Вскоре шестнадцати членам общины были предъявлены обвинения в экстремистской деятельности, так как, по версии следствия, они продолжили участвовать в работе этой организации уже после вступившего в законную силу судебного запрета.

Читайте такжеВ Украине официально появилась Церковь Летающего Макаронного МонстраСлушания по "делу шестнадцати" проходили в городском суде Таганрога с 30 мая 2013 года. Сторона обвинения запрашивала для четверых из 16 подсудимых шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима для каждого. Остальным 12 подсудимым прокурор просил назначить разные штрафы – от 20 000 до 80 000 рублей.

"В течение 14-месячного процесса все подсудимые ясно заявили, что виновными себя не считают, и не отрекутся от своей веры, и намерены и дальше отправлять богослужения свидетелей Иеговы. Теперь, после вынесения приговора, их решимость продолжать религиозную деятельность означает, что они могут подвергнуться более суровым санкциям – как рецидивисты. Кроме того, по таганрогскому сценарию правоохранительные органы могут подвергнуть уголовному преследованию любого более чем из 160 тысяч свидетелей Иеговы в России только за то, что они собираются вместе для богослужений и делятся своей верой с другими людьми", – прокомментировали сегодняшнее решение Таганрогского городского суда в пресс-службе Управленческого центра свидетелей Иеговы в России.

По мнение адвоката подсудимых Виктора Женкова, приговор служит недобрым предзнаменованием для всех свидетелей Иеговы в России. Правоохранительные органы в Таганроге и по всей России могут использовать это решение в пропагандистской кампании, чтобы и дальше притеснять свидетелей Иеговы, угрожая им реальным уголовным наказанием за исповедание их веры.

По мнению представителей правозащитных организаций региона, данный судебный процесс по "делу шестнадцати" в Таганроге не привлек должного внимания общественности, в том числе и прессы, в силу недооценки обществом "опасности подобного рода преследований".

Как сообщал Кавказский узел, в 2009 году прокуратура инкриминировала свидетелям Иеговы то, что они "навязывают свои религиозные убеждения в общественных местах, пропагандируют исключительность и превосходство вероучений над всеми другими, призывают отказываться от выполнения гражданского долга, не голосовать на выборах и не проходить службу в армии".