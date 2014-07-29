Россия проводит "масштабные учения" авиации в граничащем с Украиной округе
В учениях примут участие около 30 вертолетов армейской авиации и около 300 пилотов, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов Южного военного округа.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.
Согласно сообщению, мероприятие началось сегодня на полигонах в Ростовской области и Ставропольском крае и является "плановым летно-тактическим учением (ЛТУ) с боевой стрельбой".
"В ходе учения экипажам предстоит уничтожить воздушный десант условного противника, а также оказать огневую поддержку наступающим мотострелковым и танковым подразделениям", - говорится в сообщении.
Читайте такжеАвиация России продолжает нарушать госграницы УкраиныВ учении примут частие вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24, новейшие Ка-52, Ми-28Н и Ми-35 в составе звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель.
"Экипажи вертолетов произведут боевые пуски неуправляемых реактивных снарядов и выполнят стрельбы из 23-мм пушек и 12,7-мм пулеметов по различным целям на специализированном полигоне Арзгир", - заявили в пресс-службе.
Учение продлится в течение трех дней.