Россия проводит "масштабные учения" авиации в граничащем с Украиной округе

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ.

Согласно сообщению, мероприятие началось сегодня на полигонах в Ростовской области и Ставропольском крае и является "плановым летно-тактическим учением (ЛТУ) с боевой стрельбой".

"В ходе учения экипажам предстоит уничтожить воздушный десант условного противника, а также оказать огневую поддержку наступающим мотострелковым и танковым подразделениям", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАвиация России продолжает нарушать госграницы УкраиныВ учении примут частие вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-24, новейшие Ка-52, Ми-28Н и Ми-35 в составе звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель.

"Экипажи вертолетов произведут боевые пуски неуправляемых реактивных снарядов и выполнят стрельбы из 23-мм пушек и 12,7-мм пулеметов по различным целям на специализированном полигоне Арзгир", - заявили в пресс-службе.

Учение продлится в течение трех дней.