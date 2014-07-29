Националисты проведут в Москве митинг "За Донецкую Русь"

12:02, 29 июля 2014
Мир
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Власти Москвы разрешили российским националистам 2 августа провести митинг в столице РФ в поддержку террористов на востоке Украины.

Націоналісти проведуть мітинг на підтримку тероризму / irk-evrazia.ru

Об этом УНИАН сообщили в националистической организации «Евразийский союз молодежи».

«Митинг в поддержку русских Донбасса пройдет в субботу, 2 августа, по адресу: Москва, пересечение улицы Дурова и Олимпийского проспекта, напротив Театра Дурова (ул. Дурова, 4). Начало митинга - в 15.00. Мероприятие согласовано с правительством Москвы», - отмечается в сообщении.

Сообщается, что цель российских националистов - «спасение Донбасса и освобождение Киева».

Читайте такжеВ России открыто устраивают проводы террористам, которые едут на Донбасс - соцсетиНа митинге планируется выступление «известных» политических деятелей, военных специалистов, сбор гуманитарной помощи и пожертвований в пользу жителей «Донецкой» и «Луганской народных республик», признанных в Украине террористическими организациями.

После митинга пройдет двухчасовой «благотворительный патриотический» концерт в поддержку лидера террористов «ДНР» Игоря Стрелкова и «свободного Донбасса».

«Приглашаем к участию все организации, которые выступают в защиту русских и за свободу Донбасса, Новороссии и Малороссии от предателей и русофобов. Приглашаем всех неравнодушных русских людей прийти на митинг и поддержать нашу общую борьбу за русский мир», - заявляют организаторы.

Организаторами выступают Правоконсервативный альянс, Евразийский союз молодежи, Национал-патриоты России, Правая платформа, Национально-освободительное движение и другие праворадикальные организации.

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