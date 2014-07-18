Парламент Грузии единогласно ратифицировал Соглашение с ЕС

Как сообщает Новости-Грузия, за ратификацию Соглашения об ассоциации с ЕС, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, единогласно проголосовали 123 депутата, которые прошли регистрацию, из 150 представленных к парламенте Грузии.

Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС было подписано 27 июня в Брюсселе. Тогда же соглашения подписали Украина и Молдова.