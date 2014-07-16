Российский журналист: наши превзошли Геббельса и опустились до уровня Штрейхера

Об этом он заявил в эфире российской службы Радио Свобода.

"Его (Геббельса - ред.) в последнее время очень хвалят – и Владимир Путин его назвал талантливым, и федеральный телеканал "Россия-24" его назвал великим. Я не присоединяюсь к этой точке зрения, и обозначение геббельсовской пропаганды как полюса зла ошибочно. То, что сейчас делает федеральное телевидение, – это то, чего Геббельс себе не позволял", - считает Яковенко.

Читайте такжеНавальный предлагает судить российских авторов очередного фейка о событиях в СлавянскеПо его мнению, деятельность прокремлевских российских журналистов уместно сравнивать скорее с работой другого нацистского "эксперта" - Юлиуса Штрейхера.

"Был такой Юлиус Штрейхер, главный редактор еженедельного журнала "Штурмовик", который примерно такого рода вещи делал. Он делал такие же вещи, как сегодня делает Первый канал, а именно – печатал "Протоколы сионских мудрецов", рассказывал выдуманные истории про изнасилованных белокурых немок, про распятых младенцев, и Геббельс как раз это запрещал. Он считал, что подобного рода вульгарщина, пошлятина и мерзость дискредитирует Рейх. Так что наши превзошли Геббельса и опустились до уровня Юлиуса Штрейхера", - считает журналист.

Читайте такжеМВД установило личность женщины, "распявшей" трехлетнего мальчика в СлавянскеКак заявил Яковенко, последствия такой грубой манипуляции в СМИ могут быть очень тяжелыми - это постоянное разжигание вражды между народами России и Украины, много крови и навсегда испорченная репутация российских журналистов, которых в Украине будут "воспринимать окончательно уже ... просто как самых мерзких, лживых тварей".