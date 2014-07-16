Les Echos: Бразилия заинтересована в покупке средств противовоздушной обороны у России

Об этом говорится в статье под названием «Бразилия заинтересована в покупке средств противовоздушной обороны у России», опубликованной в газете Les Echos.

Дилма Руссефф и Владимир Путин подписали в понедельник в столице Бразилии ряд соглашений, в том числе о военном сотрудничестве, накануне саммита развивающихся стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который начинается во вторник в Форталезе (на северо-востоке Бразилии).

«Мы хотим подчеркнуть важность сотрудничества в сфере обороны и в области мирного использования ядерной энергии. Именно поэтому мы попросили наших представителей ускорить переговоры для приобретения Бразилией российского оборудования ПВО», – сказала г-жа Руссефф.

В соответствии с соглашением, вооруженные силы двух стран примут участие в совместных учениях в августе, во время которых они испытают систему Панцирь-С1, чтобы Бразилия могла приобрести оружие этого типа в кратчайшие сроки.

«Наши страны являются одними из самых больших в мире, и они не могут быть спокойны в XXI веке, если они зависят от чего-либо. Последние события показали, что очень важно, чтобы наши наука и технологии развивались самостоятельно», – сказала г-жа Руссефф.

Бразилия также хочет, чтобы Россия делала больше инвестиций в сферу энергетики и развитие инфраструктуры для того, чтобы увеличить в два раза объем торговли между двумя странами.

Одно из торговых соглашений, подписанных в понедельник, в частности, предусматривает ​​ увеличение объема торговли между двумя странами до 10 млрд долл. по сравнению с 5,6 млрд. долл. в 2013 г.

«Это поможет развитию инициатив, которые могут увеличить прямые инвестиции с обеих сторон. Я говорила с президентом Путиным о многочисленных возможностях, которые откроются перед нами в сфере энергетики и инфраструктуры, в этих отраслях российские компании могут увеличить свое присутствие в Бразилии, особенно это касается нефтяных концессий, портов и железных дорог», – сказала Дилма Руссефф после встречи с Владимиром Путиным.

«Мы сосредоточили свое внимание на экономических связях. Бразилия является крупнейшим торговым партнером России в Латинской Америке. Товарообмен между нашими странами увеличился, он удвоился за последние годы», – сказал Путин.

«Многие российские компании уже на бразильском рынке, особенно в сфере производства энергии», – добавил он, подчеркнув, что обе страны планируют вместе создать оборудование для электростанций, железнодорожных станций, самолетов и автобусов.