На Ямале в земле образовалась 100-метровая воронка неизвестного происхождения

О гигантской воронке с могучей подземной рекой на большой глубине сообщили пользователи YouTube, выложив присланное пилотами видео. На кадрах, снятых с вертолета, видно отверстие в земле диаметром более сотни метров. Глубина провала не поддается точному определению, но наибольшая загадка заключается в том, кто и как сделал такую дыру, сообщает ura.ru.

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Выдвигается версия взрыва, причем метеоритного. Темный цвет внутри провала может свидетельствовать о воздействии высоких температур. При этом по краям воронки виден грунт.

Один из пользователей видеохостинга с ником Лева Барсикович поясняет, что видео прислали пилоты вертолета Ми-8, обслуживающие месторождения углеводородов. Яма образовалась примерно в 30 км от Бованенково.

Другой пользователь YouTube Сергей Коханов выложил видео с земли. За кадром слышны голоса аборигенов севера (один из них, в традиционной для КМНС одежде — малице попадет в кадр), а в это время со стен обваливается куски породы.