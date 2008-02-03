”Для борьбы с пиратами ВМФ России должен находиться по всему Мировому океану”

Участившиеся пиратские нападения на российские суда подтверждают необходимость присутствия в Мировом океане боевых кораблей ВМФ России. Об этом заявил в воскресенье помощник главкома ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало, комментируя информацию о захвате у берегов Сомали буксира "Свитцер Корсаков" с четырьмя россиянами на борту.

"Участившиеся факты пиратских нападений на российские и иностранные суда подтверждают правильность курса военного руководства РФ и главного штаба ВМФ на возобновление присутствия российских боевых кораблей во всех регионах Мирового океана, особенно в районах интенсивного рыболовства и судоходства".

Напомним, что 1 февраля в Аденском заливе у берегов Сомали пиратами был захвачен российский буксир "Свитцер Корсаков", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Сингапур - Сахалин для работы на шельфовом проекте "Сахалин-2". На борту судна находятся двое англичан и четверо русских.

Компания-судовладелец уже приступила через посредника к переговорам с пиратами.

Россия оповестила об инциденте корабли НАТО.

Лента.ру