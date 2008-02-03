На выборах в Сербии лидирует прозападный кандидат

По предварительным данным, во втором туре выборов президента в Сербии лидирует действующий глава государства Борис Тадич с результатом 50,5 процента, передает Лента.ру со ссылкой на France Presse. Его соперник – кандидат от Радикальной партии Сербии Томислав Николич набрал 47,9 процента голосов.

Явка избирателей составила 63,8 процента. Полученные данные немного отличаются от экзит-пола официального наблюдателя на воскресных выборах – неправительственной организации CeSID, по данным которой Тадич должен был набрать 50,3 процента, а Николич – 48,1 процента голосов.

Напомним, что в первом туре победу одержал оппозиционер Николич, опередив действующего президента на 3,1 процента голосов.

Борис Тадич придерживается "прозападной" политики, в то время как Николич - сторонник панславизма и сближения с Россией.