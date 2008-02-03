На выборах президента Сербии активнее всех голосуют белградцы

На втором туре президентских выборов в Сербии к 14.00 проголосовали 33,91% избирателей - по сравнению с 32,8% в то же время в первом туре, говорится в сообщении Республиканской избирательной комиссии (РИК).

Участки для голосования на территории Сербии открыты с 7 до 20 часов.

По показателям явки лидирует столица, где, по информации РИК, к 14.00 проголосовали 34,8% избирателей. Меньше всего голосующих в Косово - 26%.

Инцидентов на избирательных участках пока не зафиксировано.

В отличие от первого тура выборов, во втором, согласно действующему законодательству, нет так называемого "порога явки". Победитель определяется простым большинством голосов.

Сегодня около 6,7 млн. граждан республики, обладающих правом голоса, определят судьбу президентского мандата, за который борются проевропейский кандидат - нынешний глава государства Борис ТАДИЧ - и проросийский кандидат от Сербской радикальной партии Томислав НИКОЛИЧ.