Британские авианосцы останутся без новых самолетов (фото)

Перспективные британские авианосцы могут остаться без новых самолетов, сообщает Financial Times.

Головной корабль серии CVF - "Куин Элизабет" - должен войти в состав флота в 2014 году. Изначально предполагалось, что авианосец будет вооружен истребителями нового поколения F-35 Lightning II, которые заменят в составе морской авиации и ВВС Великобритании истребители Harrier.

Однако, по мнению представителей министерства обороны Великобритании, в связи с затруднениями в разработке истребителя и постоянным ростом его цены, сформировать к 2014 году первое боеспособное авиакрыло на истребителях F-35 для ВМС Великобритании, скорее всего не удастся. В этом случае первыми боевыми самолетами для новых британских авианосцев станут модернизированные Harrier GR9, в настоящее время базирующиеся на кораблях типа "Инвинсибл".

Напомним, что первый авианосец проекта CVF будет заложен в конце 2008 года и спущен на воду в 2012 году, а к 2015 году оба авианосца - "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэллс" - должны войти в строй. На каждом из кораблей планируется разместить авиакрыло в составе 32 истребителей и 12-16 вертолетов EH-101.

Лента.ру