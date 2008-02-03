”Почему-то считают, что Грузию примут в НАТО, чтобы насолить России...”

Почти 80% граждан Грузии на референдуме проголосовали за вступление в НАТО, поскольку видят в Альянсе реальную гарантию своей безопасности.

Об этом в интервью УНИАН сказал председатель неправительственной организации «Грузия в НАТО» Шалва ПИЧХАДЗЕ.

«Люди видят в этой организации реальную гарантию своей безопасности. Они считают, что НАТО - это именно та организация, которая сможет оказать защиту и помощь в строительстве независимого и демократического государства. Беззащитным быть никто не хочет», - сказал Ш.ПИЧХАДЗЕ.

В тоже время он считает, что сегодня никто не может точно сказать, сколько времени потребуется Грузии, чтобы стать членом НАТО. По его мнению, необходимо, чтобы совпали два обстоятельства: во-первых, Грузия должна выполнить то домашнее задание, которое от нее требует Альянс, а во-вторых - должна быть подходящая международная конъюнктура.

«Прежде всего, НАТО требует, чтобы Грузия состоялась как демократическое государство. Это значит, что должна утвердиться многопартийная система в парламенте, а главное, чтобы осуществлялись демократические принципы, чтобы решения принимались на плюралистической основе. Это то, что Грузия может сделать без особых затрат средств, но этого пока не делается», - сказал Ш.ПИЧХАДЗЕ.

«От нас требуют разделения ветвей власти, но этого нет. Требуют уважения к частной собственности, соблюдения принципа верховенства закона - этого тоже нет. Даже такие легко осуществимые принципы, как свобода слова, свобода СМИ, тоже не соблюдаются. Понятно, что мы не можем поднять за короткие сроки экономику или наладить социальную политику, но тот минимум по государственному устройству, который от нас требуют, выполнить можно. Для этого нужна только политическая воля», - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что руководство Грузии должно сделать все, чтобы страну просто не могли не принять в НАТО.

Говоря о международной конъюнктуре, Ш.ПИЧХАДЗЕ пояснил, что в НАТО принимают страны в том случае, если существует политическая целесообразность такого шага. По его мнению, в отношении Грузии такая целесообразность просматривается, но пока что проблемы, связанные с принятием Грузии, перевешивают эту целесообразность.

Эксперт напомнил, что во времена холодной войны, страны-участники НАТО были более едины и сплочены в своем мнении. Поэтому в 1952 году стало возможным принятие в члены Альянса Турции, которой было далеко до демократии.

«Но тогда мир был поляризован, НАТО вынуждено было противостоять блоку Варшавского Договора. Сегодня ситуация изменилась, и многие страны считаются с Россией едва ли не больше чем с геополитическими интересами США», - подчеркнул он.

По его мнению, страны-участницы Альянса готовы принять любое решение по Абхазии - и закроют глаза на то, как войдет Грузия в НАТО - с Абхазией или без нее, или она будет включена лишь де-юре в составе Грузии, а ситуация останется такой же.

«Единственное, чего они требуют – не возобновление конфликта. Ни в коем случае они не одобрят военного решения конфликта. Но наше правительство ведет себя довольно беспечно. Почему-то партия власти считает, что Грузию примут в НАТО, чтобы насолить России. Но это не так. Такие государства, как Испания, Италия, Франция, Германия, Венгрия и даже отчасти Чехия видят в России не противника, а делового партнера», - сказал он.

В тоже время Ш.ПИЧХАДХЗЕ считает, что НАТО может выступить гораздо более сильным гарантом территориальной целостности Грузии, чем другие институты - ОБСЕ, Совет Европы, ООН.