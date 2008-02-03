Дж.Буш формирует военный бюджет на 2009 г.

Президент США Джордж Буш намерен просить у Конгресса 515,4 млрд долл. на нужды Пентагона в 2008-2009 финансовом году. Как следует из документов Минобороны США, оказавшихся в распоряжении Reuters, эта сумма на 7,5% превышает расходы на военные нужды, выделенные конгрессом на текущий финансовый год.

Согласно документам, Дж.Буш в частности попросит зарезервировать дополнительно 70 млрд долл. на "экстренное" финансирование военных операций США в Ираке и Афганистане. Самые же значительные статьи оборонных расходов - модернизация вооружений и оснащения регулярных войск (183,8 млрд долл.) и поддержание ключевых боевых операций за рубежами страны (158,3 млрд долл.).

Кроме того, бюджетный проект Дж.Буша предусматривает выделение 10,5 млрд долл. на продолжение создания противоракетного щита в Европе и Северной Америке для защиты от возможных баллистических ракет Ирана и КНДР с ядерными боеголовками.