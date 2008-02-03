Сербия колеблется между Европой и Россией
10:02, 03 февраля 2008Мир
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Продолжается второй тур президентских выборов
В Сербии сегодня проходит второй тур президентских выборов.
Как передает ИТАР-ТАСС, около 6,7 млн. граждан республики, обладающих правом голоса, определят судьбу президентского мандата, за который борются проевропейский кандидат - нынешний глава государства Борис ТАДИЧ - и проросийский кандидат от Сербской радикальной партии Томислав НИКОЛИЧ.
В прошедшем 20 января первом туре участвовали 9 кандидатов. Тогда Т.НИКОЛИЧ набрал 39,9% голосов - на 4,5% больше, чем Б.ТАДИЧ.
По оценкам социологов, в результате перераспределения голосов это преимущество кандидата радикалов уменьшится, и два претендента придут к финишу президентской гонки с очень близкими результатами.
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