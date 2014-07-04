Путин поздравил Обаму и напомнил об ответственности России и США перед миром
Россия и США должны сотрудничать «в интересах не только собственных народов, но всего мира».
Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту США Бараку Обаме, в которой он поздравил его с Днем независимости Соединенных Штатов, сообщает Радио Свобода.
В телеграмме Путин отметил, что «Россия и США государства, которые несут особую ответственность за обеспечение международной стабильности и безопасности».
Российский президент подчеркнул, что эти две страны «имеют богатую историю отношений, несмотря на трудности и разногласия, будут успешно развиваться на прагматичной и равноправной основе».
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В течение последних месяцев между США и Россией наблюдается ухудшение отношений. Особенно ощутимым оно стало после оккупации Россией украинского Крыма. С февраля в Москве нет посла Соединенных Штатов.
1 июля Владимир Путин заявил, что Вашингтон шантажирует Европу, чтобы она прекратила сотрудничество с Москвой.